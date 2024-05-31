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Туляков ждет масштабное отключение воды на сутки
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет масштабное отключение воды на сутки

Это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме. Горожан просят заранее запастись водой.

5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня будет прекращена подача холодной воды в Пролетарском территориальном округе:

  • Пролетарском районе Тулы,
  • ЖК «Молодежный»,
  • пос. Молодежный,
  • д. Медвенка,
  • мкр. Водный,
  • СНТ «Водник»,
  • с-з Новомедвенский,
  • пос. Рублево-Медвенский.

В Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.

Как сообщает Тулагорводоканал, пониженное давление холодной воды будет в районе улиц:

  • Кауля,
  • Оборонной,
  • Староникитской,
  • Ак. Павлова, 34-г,
  • Новомосковской,
  • М. Смирнова,
  • Пирогова,
  • Каминского,
  • Тургеневской,
  • Пушкинской,
  • Советской,
  • Рязанской,
  • Советской,
  • Лейтейзена,
  • Красноармейского проспекта,
  • Ф. Смирнова,
  • Сойфера,
  • Мосина,
  • Ленина,
  • Революции,
  • Фрунзе,
  • Демонстрации,
  • Свободы,
  • ЖК «Дворянский»,
  • ЖК «Суворовский»,
  • ЖК «Левобережный»,
  • ЖК «Времена года»,
  • Юго-Восточный микрорайон.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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