Туляков ждет масштабное отключение воды на сутки

5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня будет прекращена подача холодной воды в Пролетарском территориальном округе:
- Пролетарском районе Тулы,
- ЖК «Молодежный»,
- пос. Молодежный,
- д. Медвенка,
- мкр. Водный,
- СНТ «Водник»,
- с-з Новомедвенский,
- пос. Рублево-Медвенский.
В Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.
Как сообщает Тулагорводоканал, пониженное давление холодной воды будет в районе улиц:
- Кауля,
- Оборонной,
- Староникитской,
- Ак. Павлова, 34-г,
- Новомосковской,
- М. Смирнова,
- Пирогова,
- Каминского,
- Тургеневской,
- Пушкинской,
- Советской,
- Рязанской,
- Советской,
- Лейтейзена,
- Красноармейского проспекта,
- Ф. Смирнова,
- Сойфера,
- Мосина,
- Ленина,
- Революции,
- Фрунзе,
- Демонстрации,
- Свободы,
- ЖК «Дворянский»,
- ЖК «Суворовский»,
- ЖК «Левобережный»,
- ЖК «Времена года»,
- Юго-Восточный микрорайон.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.