Туляков ждет масштабное отключение воды на сутки

Фото из архива Myslo.

Это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме. Горожан просят заранее запастись водой.

5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня будет прекращена подача холодной воды в Пролетарском территориальном округе:

Пролетарском районе Тулы,

ЖК «Молодежный»,

пос. Молодежный,

д. Медвенка,

мкр. Водный,

СНТ «Водник»,

с-з Новомедвенский,

пос. Рублево-Медвенский.

В Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.

Как сообщает Тулагорводоканал, пониженное давление холодной воды будет в районе улиц:

Кауля,

Оборонной,

Староникитской,

Ак. Павлова, 34-г,

Новомосковской,

М. Смирнова,

Пирогова,

Каминского,

Тургеневской,

Пушкинской,

Советской,

Рязанской,

Советской,

Лейтейзена,

Красноармейского проспекта,

Ф. Смирнова,

Сойфера,

Мосина,

Ленина,

Революции,

Фрунзе,

Демонстрации,

Свободы,

ЖК «Дворянский»,

ЖК «Суворовский»,

ЖК «Левобережный»,

ЖК «Времена года»,

Юго-Восточный микрорайон.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.