Мошенники под видом сотрудников Соцфонда обманывают туляков

Публикуем несколько простых правил, которые помогут не стать жертвой аферистов.

Мошенники постоянно ищут способы обмана людей старшего возраста. Увы, именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Как обманывают мошенники:

Звонят от имени сотрудников Соцфонда и просят подтвердить изменение банковских реквизитов для доставки выплат,

Уточняют, получил ли человек выплаты (пенсию или пособие) и направляют в Социальный фонд России разбираться. А для записи на приём, просят сообщить «код подтверждения», который придет на телефон,

Распространяют недостоверную информацию в соцсетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Соцфонда. Например, о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан для сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. А если пенсионер живет не по месту регистрации – выплаты урежут или отменят, а его привлекут к ответственности.

Недобросовестные юристы часто навязывают пожилым людям платные услуги – предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.

Тульское отделение Соцфонда России призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников. Помните: сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если визитеры представились работниками Соцфонда – это мошенники.

Получить консультацию о пособиях, льготах и выплатах можно по бесплатному федеральному номеру 8(800)100-00-01 или обратиться в клиентскую службу.