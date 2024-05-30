В День России в оружейной столице пройдет большой спортивный праздник ММА

Фото из архива Myslo

В Тулу приедут бойцы из разных регионов страны, в том числе представители ЛНР и ДНР.

В среду, 12 июня, в Туле пройдёт турнир по смешанному боевому единоборству, в котором примут участие спортсмены в пяти возрастных группах. Завершит спортивный праздник турнир «Битва за Тулу»: в октагоне встретятся бойцы из ДНР и ЛНР – Дмитрий Парфёнов и Тимур Абрамов и боец спецназа Росгвардии из Твери Даниил Косилов.

Свой второй поединок в «Битве за Тулу» проведёт призёр чемпионата России по панкратиону Егор Швыкин и победитель Кубка России по ММА Алексей Будрин.

Также в Туле выступят мастера спорта России по ММА Алексей Гончаров и Шариф Искандаров, восьмикратный чемпион России, чемпиона мира и Европы по карате, спортивный директор, вице-президент федерации ММА Тульской области Элман Сафаров и участник известных промоушенов Тигран Оганесян.

В «Битве за Тулу» своё мастерство продемонстрирует чемпион России, мастер спорта по панкратиону, неоднократный победитель серии и вице-президент Федерации ММА Тульской области Антон Прусаков.