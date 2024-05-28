В оружейной столице пройдут «Большие семейные выходные»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

«Большие семейные выходные» – Всероссийский проект, который посвящён Году семьи. В Туле он пройдёт в субботу, 1 июня в Центральном парке. С 12.00 до 18.00 гостей ждут:

мастер-классы по английскому языку, тренировки по боксу с мастером спорта международного класса Даниэлем Лутаем, тайскому боксу, тхэквондо и флорболу,

соревнования по запуску радиоуправляемых авиамоделей,

показательные выступления по скейтбордингу,

интерактивные зоны, спортивные и развлекательные площадки.

Также жители областной столицы смогут посетить семейный тренинг «Счастливое детство», лекции, выступление театра кукол и творческих коллективов, дискотеку.

Завершением мероприятия станет выступление кавер-группы KRAVA. Полную афишу можно найти здесь.