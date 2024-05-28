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В оружейной столице пройдут «Большие семейные выходные»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В оружейной столице пройдут «Большие семейные выходные»

Основной площадкой праздника станет ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

«Большие семейные выходные» – Всероссийский проект, который посвящён Году семьи. В Туле он пройдёт в субботу, 1 июня в Центральном парке. С 12.00 до 18.00 гостей ждут:

  • мастер-классы по английскому языку, тренировки по боксу с мастером спорта международного класса Даниэлем Лутаем, тайскому боксу, тхэквондо и флорболу,
  • соревнования по запуску радиоуправляемых авиамоделей,
  • показательные выступления по скейтбордингу,
  • интерактивные зоны, спортивные и развлекательные площадки.

Также жители областной столицы смогут посетить семейный тренинг «Счастливое детство», лекции, выступление театра кукол и творческих коллективов, дискотеку.

Завершением мероприятия станет выступление кавер-группы KRAVA. Полную афишу можно найти здесь.

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