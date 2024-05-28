Лакомое место: музей-заповедник показал, кто незаконно строит дома в Ясной Поляне

С видом на усадьбу

Большой сруб на возвышенности прямо напротив стоянки у музея-усадьбы. Строительство началось здесь без каких-либо согласований, несмотря на то, что это место охраняется федеральным законом от произвольной застройки.

Уже позднее на сайтах объявлений о недвижимости видели этот лот: сруб «с роскошным расположением, под боком у Ясной Поляны» продавали за 7,5 млн рублей. Строительство в свое время удалось остановить.

Администрация вышла с иском о сносе самовольно возведённой постройки. Сторона ответчиков в суде настаивала, что объект некапитальный.

Новый иск, новый суд — решение о сносе незаконной постройки получено. Но не исполнено до сих пор.

По словам сотрудников музея-усадьбы, часто такие, даже недостроенные объекты, продают с обещанием «легко всё узаконить», но это неправда. Узаконить такое нельзя.

…О том, что федеральный закон напрямую запрещает самовольное строительство и вообще любые строительные работы без согласования, известно давно.



Музей-усадьба «Ясная Поляна». Фото Алексея Пирязева.

По словам Елены Симоновой, заведующей отделом юридического обеспечения и кадров музея-усадьбы, запрет на строительство касается как самого объекта культурного наследия, так и территории его охранной зоны. А она у «Ясной Поляны» немаленькая.

В нее входят территория государственного мемориального природного музея-заповедника, исторические деревни Ясная Поляна, Телятинки, Грумант. Также на территории практически всей охранной зоны располагается объект культурного наследия федерального значения - Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Толстого.

Однако запретить произвольное строительство в охраняемом законом месте оказалось делом непростым.

Елена Симонова — Проблема давняя, а сейчас особенно актуальна. То ли у людей появились финансовые возможности, то ли еще в силу каких-то причин, но все хотят здесь построиться и желательно поближе к музею. Это портит культурный ландшафт, к тому же часто в ходе строительства уничтожаются объекты, являющиеся предметом охраны объекта культурного наследия – Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Толстого.

Сейчас на сайте бесплатных объявлений можно найти в продаже дома в Ясной Поляне. Указаний о том, что на недвижимость наложены ограничения, в сообщениях риелторов, естественно, нет.

Закон есть, порядка нет

Несмотря на то, что дома и участки находятся в частной собственности, это не дает собственнику право проводить там любые строительные работы без необходимых согласований. Правила эти не «Ясная Поляна» придумала, а Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ», который призван сохранить определенную атмосферу вокруг таких значимых объектов, как Ясная Поляна.

За нарушение закона предусмотрены штрафы, от 15 до 200 тысяч рублей* на физлицо.

О положениях закона местные жители давно знают, а на публичной кадастровой карте на участках имеются соответствующие отметки, информация есть и в документах на недвижимость, правила землепользования и застройки МО Яснополянское также содержат всю необходимую информацию о зонах и ограничениях.

То есть в целом принцип такой: не нравится — не покупай недвижимость в Ясной Поляне, а согласен — оставляй дом в первозданном виде и согласовывай каждый свой шаг.

— Есть перечень допустимых работ, которые можно производить только с учётом требований закона, а также при получении согласования от Инспекции по охране объектов культурного наследия, — говорит Елена Симонова. — Раньше в цепочке органов, осуществляющих согласование, свой голос имел и музей-усадьба, а точнее, его дирекция. Но такие полномочия у усадьбы забрали еще в 2000-е.

Но есть один нюанс. Если даже законопослушные жители готовы к согласованиям, они все равно не знают, как поступить. Федеральный закон определяет только основные принципы, а на региональном уровне алгоритм согласований и получения разрешений на строительную деятельность в охраняемой зоне никак не регламентирован — нет регионального приказа. Общий порядок понятен, а конкретики нет.

Такие нормативные акты во многих крупных регионах есть. А в Туле он не принят. Разработать этот приказ должны органы исполнительной власти субъекта.

— В той же деревне Ясная Поляна есть законопослушные собственники недвижимости, которые готовы к согласованиям, но они попросту не знают как поступить, — говорят сотрудники музея-усадьбы. — Люди идут за помощью в музей. А мы не имеем права им что-то разрешать или запрещать. Мы отправляем их в инспекцию. Что происходит дальше? ? К сожалению, ничего, как правило инспекция констатирует общие положения Федерального закона №73-ФЗ. За много лет мы не припомним ни одного положительного примера.

Для чего нужны ограничения

— Если мы приедем, к примеру, в Венецию, Рим, мы никогда не увидим жилого строительства, частных домов на разные лады в исторических местах, — говорит Елена Симонова. — Во всем мире с этим строго. Ясная Поляна ничем не отличается от других мировых достопримечательностей. Однако там проблем с незаконной застройкой нет, а у нас — есть.



Так выглядела деревня Ясная Поляна в 1896 году.

Анна Демыкина, заведующая сектором земельных и имущественных отношений музея-усадьбы Ясная Поляна:

Анна Демыкина — Топологическая историческая застройка, которая была при жизни Толстого, вернее, в его последние годы, — вот что важно сохранить. Понятно, что уже мало что осталось от тех времен. Естественно, на соломенных крышах и деревянных домах никто и не настаивает. В 80-х, 90-х и нулевых многое в деревне изменилось. Первозданного вида уже не добиться. Тем не менее, строить современные здания, высокие, нарушающие ландшафт деревни запрещено.

Дома, относительно подходящие по внешнему виду к первозданной застройке, в деревне еще в наличии.

— Вот этот дом нашел нового хозяина, — говорит Анна. — Он хочет его восстановить. Но и тут проблема: порядок реконструкции не определен. Как восстанавливать, куда обращаться за согласованиями — никто не знает.

Некоторые из них выглядят удручающе:

Бесконечные тяжбы

Самые частые нарушения в охранной зоне: строительство новых домов и произвольная реконструкция старых, путем увеличения объемно-пространственных характеристик. По многим объектам уже состоялись судебные процессы, инициаторами которых становится Яснополянская администрация. А вот обнаруживают нарушения сотрудники музея-усадьбы в ходе мониторинга.

— Когда мы видим какое-то новое строительство, мы пишем обращение в инспекцию по охране объектов культурного наследия, — рассказывает Анна. — Инспекция, в свою очередь, выезжает на место, составляет акт. В связи с тем, что у нас сейчас наложен мораторий на контактные проверки, сотрудники инспекции проводят внешний осмотр и составляют акт.

После этого о выявлении самовольной постройки уведомляют местную администрацию. Чиновники пишут владельцу письмо о том, что необходимо приостановить работы. Чаще всего собственник попросту выбрасывает это письмо в урну. Чиновники выходят в суд с протоколом о выявлении самовольных строительных работ, суд выносит решение о привлечении владельца к административной ответственности и, например, о сносе объекта. Но даже это не останавливает людей, — они продолжают стройку.

Яркий пример — дом № 65 в деревне Ясная Поляна. Это давняя история с судебными разбирательствами и привлечением прокуратуры и приставов. Собственница снесла старый дом и начали возводить коттедж, также на участке появились кирпичный гараж и баня.

— Крупные капитальные объекты. Они настолько массивны, что выбиваются из общей градостроительной среды, — говорят сотрудники музея-усадьбы.

Тяжбы здесь идут с 2021 года. Собственницу несколько раз привлекали к административной ответственности. Пройдены практически все судебные инстанции: суды говорят о том, что строительство незаконно, что необходимо остановить работы и снести то, что построено.



Так дом выглядел в 2010 году.



Так в 2019-м - уже с забором.



Так участок выглядел в 2022 году. Фото прокуратуры.

Путём судебных решений собственницу все-таки заставили остановить строительство и разобрать новый дом. Остальные постройки пока на месте.



Так участок выглядит сейчас.

Кроме того, здесь нужно восстановить то, что было снесено. Случится ли это — большой вопрос.

На въезде в музей-усадьбу, около кафе «Прешпект» видим довольно большое строение — частный дом.

Из «оригинального» в нем — только нижний этаж в средней части здания — два маленьких окошка разного размера. Остальное — пристроено.

По словам сотрудников музея-усадьбы, к владельцам этой недвижимости тоже есть вопросы: «Дом — сплошное нарушение. Здание по документам имеет один метраж, а по факту — много больше». Кроме того в этом домике открывали гостиницу и кафе, тоже незаконно.

Вот коттедж № 79, возведенный самовольно путем реконструкции (пристройки к старому дому). Еще и сайдингом обшит.

В деревне все меньше остается строений оригинального вида. Самовольно возведенные объекты недвижимости или реконструированные дома как правило в разы превышают допустимые высотно-пространственные характеристики, а бывает и выходят за линии застройки.

В музее-усадьбе считают, что работу по борьбе с незаконным строительством в охранной зоне «Ясной Поляны» нужно усилить. А главное — разработать нормативный и понятный алгоритм для законопослушных собственников недвижимости, которому можно будет следовать.

* Статья 7.13 КоАП РФ — нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.