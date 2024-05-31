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Двое москвичей попались на краже иномарки в Туле: суд огласил приговор

Двое москвичей попались на краже иномарки в Туле: суд огласил приговор

Подсудимые так и не признали вину.

В Туле 30-летний и 32-летний жители Московской области признаны виновными в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Судом установлено, что 11 сентября 2023 года обвиняемые угнали автомобиль Kia Sorento, припаркованный возле одного из домов на проспекте Ленина. Злоумышленники перегнали иномарку в заранее подготовленный гараж на улице Мезенцева и вернулись туда 28 сентября, чтобы поменять номера.

После этого мужчины попытались уехать из Тулы, но были задержаны сотрудниками полиции. Автомобиль стоимостью 2,8 млн рублей был возвращен владельцу.

Приговором суда 30-летний обвиняемый получил наказание в виде года колонии общего режим, а его 32-летний подельник - в виде двух лет колонии строгого режима. 

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