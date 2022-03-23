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В Ясной Поляне обнаружено незаконное строительство

В Ясной Поляне обнаружено незаконное строительство

Прокуратура обнаружила три капитальных объекта в охранной зоне музея-усадьбы.

Прокуратура города Щекино по обращению ФБГУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» о незаконном строительстве в охранной зоне проводит проверку.
 
 
С привлечением в качестве специалиста сотрудника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, в присутствии собственника земельного участка, расположенного в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, прокуратура города провела осмотр трех объектов строительства, возводимых на указанном участке.
 
 
Установлено, что в нарушение требований законодательства собственник земельного участка осуществляет капитальное строительство трех объектов в охранной зоне Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
 
 
По результатам проверки прокуратура города примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с целью устранения выявленных нарушений.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:13 +1
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