В Ясной Поляне обнаружено незаконное строительство

Прокуратура обнаружила три капитальных объекта в охранной зоне музея-усадьбы.

Прокуратура города Щекино по обращению ФБГУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» о незаконном строительстве в охранной зоне проводит проверку.

С привлечением в качестве специалиста сотрудника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, в присутствии собственника земельного участка, расположенного в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, прокуратура города провела осмотр трех объектов строительства, возводимых на указанном участке.

Установлено, что в нарушение требований законодательства собственник земельного участка осуществляет капитальное строительство трех объектов в охранной зоне Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

По результатам проверки прокуратура города примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с целью устранения выявленных нарушений.