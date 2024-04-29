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Монолитный мост через Упу в Туле: строители рассказали об особой технологии заливки бетона

Монолитный мост через Упу в Туле: строители рассказали об особой технологии заливки бетона

В работе подрядчика один из самых важных участков моста – непосредственно над рекой.

Готовность моста через Упу в районе сахарного завода на данный момент составляет порядка 66%. В воскресенье, 28 апреля, подрядчик приступил к работе над одним из крупнейших его участков — непрерывной заливке 190 метров мостового полотна непосредственно над рекой. 

Река – это источник повышенной влажности круглый год. Для моста это является агрессивной средой. Выполнение работ здесь требует высокого качества материалов. Контроль за ними ведется двусторонний: независимой  лабораторией и лабораторией производителя бетона.

Алексей Вяткин

Алексей Вяткин

– Для заливки используется особо прочный бетон, он морозо- и влагостойкий, и не меняет свою прочность при колебании температур. Заливка данного участка происходит непрерывно. Завершиться работа должна во вторник утром, – рассказал руководитель проекта Алексей Вяткин.

С обоих сторон моста двумя огромными насосами подается бетон. Параллельно работают виброрейка и виброхобот. Первая обеспечивает ровную укладку смеси, а второй уплотняет, выгоняя пузырьки воздуха. Как только бетон немного схватывается, верхний слой затирается и шлифуется. Далее его накрывают специальной пленкой, которая сохраняет определенную влажность и температурный режим. Это обеспечивает его равномерное застывание, на это может потребоваться до 4 суток.

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Заливаемый участок моста в цифрах:

  • бетонирование ведется с 1 по 14 опоры;
  • толщина залитого бетона около 1 метра;
  • на 190 метров будет залито порядка 3300 метров кубических бетона;
  • бетон ежедневно поставляют не менее 32 бетономешалок;
  • на данном этапе задействовано более 80 человек, которые работают посменно.

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– Конструкция очень серьезная. Мост этот уникален тем, что он монолитный. По сложности технологий, которые применяются для его строительства, он сопоставим с Крымским. Прочность конструкции обеспечивается не только высоким качеством смеси. Бетон внутри армирован, дополнительную прочность будут обеспечивать натянутые канаты, – пояснил Алексей Вяткин.

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Напомним, предположительно, мост будет открыт для движения ко Дню города. Он соединит Зареченский округ с Привокзальным и Советским и позволит разгрузить существующий Зареченский мост на 40%. А значит уменьшатся ежедневные пробки на ул. Октябрьской, Советской и Демидовской Плотине. На строительство моста было выделено более 4 млрд рублей.

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Сюжет: Новый мост через Упу
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