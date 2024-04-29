Монолитный мост через Упу в Туле: строители рассказали об особой технологии заливки бетона

В работе подрядчика один из самых важных участков моста – непосредственно над рекой.

Готовность моста через Упу в районе сахарного завода на данный момент составляет порядка 66%. В воскресенье, 28 апреля, подрядчик приступил к работе над одним из крупнейших его участков — непрерывной заливке 190 метров мостового полотна непосредственно над рекой.

Река – это источник повышенной влажности круглый год. Для моста это является агрессивной средой. Выполнение работ здесь требует высокого качества материалов. Контроль за ними ведется двусторонний: независимой лабораторией и лабораторией производителя бетона.

Алексей Вяткин – Для заливки используется особо прочный бетон, он морозо- и влагостойкий, и не меняет свою прочность при колебании температур. Заливка данного участка происходит непрерывно. Завершиться работа должна во вторник утром, – рассказал руководитель проекта Алексей Вяткин.

С обоих сторон моста двумя огромными насосами подается бетон. Параллельно работают виброрейка и виброхобот. Первая обеспечивает ровную укладку смеси, а второй уплотняет, выгоняя пузырьки воздуха. Как только бетон немного схватывается, верхний слой затирается и шлифуется. Далее его накрывают специальной пленкой, которая сохраняет определенную влажность и температурный режим. Это обеспечивает его равномерное застывание, на это может потребоваться до 4 суток.

Заливаемый участок моста в цифрах:

бетонирование ведется с 1 по 14 опоры;

толщина залитого бетона около 1 метра;

на 190 метров будет залито порядка 3300 метров кубических бетона;

бетон ежедневно поставляют не менее 32 бетономешалок;

на данном этапе задействовано более 80 человек, которые работают посменно.

– Конструкция очень серьезная. Мост этот уникален тем, что он монолитный. По сложности технологий, которые применяются для его строительства, он сопоставим с Крымским. Прочность конструкции обеспечивается не только высоким качеством смеси. Бетон внутри армирован, дополнительную прочность будут обеспечивать натянутые канаты, – пояснил Алексей Вяткин.

Напомним, предположительно, мост будет открыт для движения ко Дню города. Он соединит Зареченский округ с Привокзальным и Советским и позволит разгрузить существующий Зареченский мост на 40%. А значит уменьшатся ежедневные пробки на ул. Октябрьской, Советской и Демидовской Плотине. На строительство моста было выделено более 4 млрд рублей.