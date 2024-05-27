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В Тульской области обнаружили незаконный детский летний лагерь Lis camp
Фото ru.freepik.com.

В Тульской области обнаружили незаконный детский летний лагерь Lis camp

Роспотребнадзор подал иск в суд к ООО «ГрандТур»: деятельность лагеря на территории экопарка «Ясно Поле» постановили прекратить.

Тульский Роспотребнадзор обнаружил в Сети сайт с рекламой загородного детского лагеря. Как следует из официальных документов, творческие смены лагеря Lis camp проводились на территории тульского экопарка «Ясно Поле» в деревне Вележево под Ясногорском. Сайт функционировал, в активных вкладках предлагали купить путевки.

Выяснилось, что организует смены ООО «ГрандТур» (торговая марка PRONTOTOUR). По данным надзорного ведомства, «ГрандТур» не состоит в специальном реестре и не получал санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Роспотребнадзор подал иск по месту нахождения ответчика — в Тверской районный суд Москвы. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования к ООО «ГрандТур» в связи с опасностью причинения вреда в будущем.

Из решения суда:

— Иск удовлетворить. Признать незаконной деятельность ООО «ГрандТур» (PRONTOTOUR™) по организации летнего загородного лагеря Lis camp на базе экопарка «Ясно Поле», обязав ответчика прекратить осуществление данной деятельности без соблюдения санитарных норм и правил. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГрандТур» в доход бюджета госпошлину.

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