В Туле на подготовку к отопительному сезону направят более 900 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к предстоящему обсудили в ходе заседания Совета администрации.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец отметил, что в целом отопительный сезон в Туле прошел стабильно, без серьезных аварийных ситуаций. На горячие линии поступило 4112 обращений жителей. При выявлении случаев нарушений параметров теплоносителя они оперативно устранялись.

Сразу после окончания отопительного сезона в МКД и на теплосетях приступили к гидравлическим испытаниям и ремонтным работам на котельных города. В Туле — 181 котельная, из них 151 находится в ведении АО «Тулатеплосеть». Кроме того, тепловой ресурс поставляют 23 организации, в числе которых ПАО «Тулачермет», ООО «ТОЗ-Энерго», ТЭЦ «КМЗ», ОАО «Октава», ООО «Терра 71», ОАО «Теплоресурс», ОАО «Антей» и др.

В Туле расположено 3754 многоквартирных дома, из которых 3132 — с центральным отоплением.

Как сообщает городская администрация, при подготовке к предстоящему отопительному периоду планируют заменить аварийные участки тепловых сетей большого диаметра от 630 до 273 мм на ул. Вильямса, Плеханова, Ложевой, М. Горького, пр. Ленина, Максимовского, в пос. Косая Гора на ул. Гагарина и Пушкина общей протяженностью около 40 км.

Также запланирован ремонт объектов водоснабжения, в том числе в п. Барсуки, п. Лесной, п. Плеханово, д. Марьино, д. Верхние Присады. На данный момент ведется перекладка 25 км магистрального водовода Обидимо-Упкинского водозабора.

Генеральный директор АО «Тулатеплосеть» Николай Клейменов рассказал, что подготовка объектов теплоснабжения самой крупной в городе ресурсоснабжающей организации идет полным ходом. Ее специалисты в апреле приступили к ремонту оборудования котельных, работающих на горячее водоснабжение. В связи с похолоданием было принято решение перенести даты остановок котельных на профремонт на более поздний срок.

При проведении гидравлических испытаний было выявлено 158 порывов, 20 из которых ликвидированы, остальные устранят до начала отопительного сезона.

Генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Андрей Филатчев отметил, что в этом году заменят около 5 км водопровода. На данный момент почти полкилометра аварийных участков уже переложены.

Всего на подготовку к отопительному сезону планируют направить около 940 млн рублей — это средства городского бюджета, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Отдельно в ходе совещания рассмотрели вопрос о работе теплоснабжающей организации ООО «ТОЗ-Энерго», которая обеспечивает теплом ряд МКД в Пролетарском округе. К ее работе в прошедший отопительный сезон были вопросы. Как отчитался руководитель организации, все замечания приняты во внимание, проводятся в том числе необходимые ремонтные работы на котловом оборудовании.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов поручил уделить особое внимание работе крышных котельных, которые обслуживают управляющие компании. Опыт показал, что не все УК добросовестно относились к этой работе, поэтому задача администрации — отслеживать техническое состояние таких котельных и своевременно реагировать на возникающие вопросы, провести оценку готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону и завершить проверку паспортов готовности до 1 сентября.