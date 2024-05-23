Тульские экологи призвали школы не запускать массово в небо воздушные шары

Фото из архива Myslo.

Активисты организации «Экологическая защита» призвали руководство учебных заведений Тульской области, родителей и детей отказаться от традиции запуска воздушных шаров в небо. Официальные письма направлены в минприроды и минобр региона.

— Близятся выпускные и другие торжественные мероприятия по случаю окончания учебного года. Это значит, что тысячи выпускников будут запускать в небо гелиевые воздушные шары. Данная традиция оказывает большое негативное влияние на природу и представляет реальную угрозу животным и птицам.

Несмотря на то, что улетающий в небе шарик мы видим пару минут, жить он будет еще долго. Запаса гелия в шарах хватает примерно на 14 часов полета. За это время они пролетают десятки километров и оказываются за пределами города, например в лесу, — говорят экоактивисты.

В среднем латексные шары разлагаются 4 года, от них погибают птицы, рыбы, черепахи и дельфины. Они принимают их за еду, что приводит к острой кишечной непроходимости, которая заканчивается мучительной гибелью.

— Но что такого в одном воздушном шарике, выпущенном в небо? В одном шарике глобально, может, и ничего. Прибегнем к несложным математическим вычислениям: в Тульской области находится больше 500 образовательных учреждений, умножаем на среднее количество учеников в классе и на количество классов в школе: 500×25×11 = 137 500. И это только в нашей области по самым скромным подсчетам, — подсчитали в «Экологической защите».

Экологи предлагают школам найти альтернативы, которые не навредят природе, например: посадить дерево, куст или цветок; запустить в небо воздушных змеев и вернуть их обратно; заменить шары на мыльные пузыри и др.

В качестве примера для подражания в организации привели Санкт-Петербург, Уфу, Ижевск, Иркутск, Сочи, Петрозаводск и Самару, где органы государственной власти рекомендовали не запускать воздушные шары в небо во время проведения массовых мероприятий в школах.