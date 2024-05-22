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В августе в тульских автобусах заработают валидаторы
Фото Алексея Пирязева.

В августе в тульских автобусах заработают валидаторы

Это ориентировочные сроки.

Планируется, что в августе этого года в тульских автобусах начнут работать валидаторы. Об этом Myslo рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Напомним, ранее такая система оплаты проезда появилась в трамваях и троллейбусах.

— Это нововведение положительно оценили пассажиры. Поэтому данную практику было решено продолжить. На третьем этапе бескондукторную систему оплаты проезда планируется запустить на автобусных маршрутах МКП «Тулгорэлектротранс», — отметили в администрации.

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сегодня, в 16:14 +3
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