В августе в тульских автобусах заработают валидаторы

Фото Алексея Пирязева.

Планируется, что в августе этого года в тульских автобусах начнут работать валидаторы. Об этом Myslo рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Напомним, ранее такая система оплаты проезда появилась в трамваях и троллейбусах.

— Это нововведение положительно оценили пассажиры. Поэтому данную практику было решено продолжить. На третьем этапе бескондукторную систему оплаты проезда планируется запустить на автобусных маршрутах МКП «Тулгорэлектротранс», — отметили в администрации.