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Минтранс: плату за пользование автовокзалами по маршруту Тула — Дубна ввели незаконно
Фото из архива Myslo.

Минтранс: плату за пользование автовокзалами по маршруту Тула — Дубна ввели незаконно

Тарифы вернутся к прежним значениям с 25 мая.

Ранее Myslo писал, что с 15 апреля ООО «Алексинское ПАТП» повысило стоимость проезда по коммерческим маршрутам Тула — Дубна и Дубна — Тула. К 180,5 руб. оплаты за проезд, добавились ещё 39,5 — за «пользование автовокзалами».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области заявили Myslo, что повышение тарифов было незаконным. Стоимость проезда повысил бывший руководитель транспортной компании ООО «Алексинское ПАТП».

— По результатам встречи с руководством транспортной компании принято решение о возвращении тарифов к прежним значениям с 25 мая. Так, стоимость проезда по маршруту Дубна — Тула будет снижена с 220 до 162 рублей, по маршруту Алексин — Тула — с 261 до 190, — сообщили в министерстве. — Минтранс держит на контроле качество транспортного обслуживания на данных маршрутах. На них работает 16 автобусов, 11 из которых новые. Планируется полное обновление автопарка — закупят еще 5 единиц транспорта.

Компенсируют ли пассажирам необоснованные затраты, не уточняется.

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