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Туляков приглашают в поход выходного дня
Изображение от freepik.

Туляков приглашают в поход выходного дня

Необходимо заранее зарегистрироваться.

26 мая Школа спортивного туризма Тульской области приглашает жителей региона в поход выходного дня. Протяженность маршрута — 26 км. Об этом сообщает минспорт региона.

Маршрут такой: Дедилово (городище Дедославль) — р. Шиворона — затерянный в глуши храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи — родник у шахты 11 — переправа на пакрафте через р.Упа — озеро на старице р. Упы — Ломинцево. На маршруте два родника. 

Выезд из Тулы в 7.30 с автостанции «Восточная» (автобус Тула — Киреевск).
Возвращение около 18.30 на автовокзал «Три штыка».

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