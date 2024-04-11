В тульских троллейбусах заработали валидаторы

Фото: МКП «Тулгорэлектротранс».

Теперь заходить можно во все двери.

11 апреля в тульских троллейбусах начали работать валидаторы. Об этом сообщили в Тулгорэлектротрансе. Теперь вход может осуществляться во все двери, что сократит заторы, увеличит пропускную способность улиц, повысит комфорт пассажиров.

— Размещенная информация на бортах и в салонах, а также звуковое информирование поможет пассажирам корректно производить оплату проезда.

Для контроля за безбилетным проездом и соблюдением правил пользования городским пассажирским транспортом в МКУ «ЦО ДТД г. Тула» создана служба, наделенная правом проверки проездных документов в салонах ТС, — уточнили в Тулгорэлектротрансе.

Напомним, что безбилетный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.