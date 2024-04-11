  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских троллейбусах заработали валидаторы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульских троллейбусах заработали валидаторы
Фото: МКП «Тулгорэлектротранс».

В тульских троллейбусах заработали валидаторы

Теперь заходить можно во все двери.

11 апреля в тульских троллейбусах начали работать валидаторы. Об этом сообщили в Тулгорэлектротрансе. Теперь вход может осуществляться во все двери, что сократит заторы, увеличит пропускную способность улиц, повысит комфорт пассажиров.

— Размещенная информация на бортах и в салонах, а также звуковое информирование поможет пассажирам корректно производить оплату проезда.

Для контроля за безбилетным проездом и соблюдением правил пользования городским пассажирским транспортом в МКУ «ЦО ДТД г. Тула» создана служба, наделенная правом проверки проездных документов в салонах ТС, — уточнили в Тулгорэлектротрансе.

Напомним, что безбилетный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
троллейбусывалидаторы
 
РЖД: рухнувшую ложу на Ефремовской станции восстановят
РЖД: рухнувшую ложу на Ефремовской станции восстановят
Заброшенная больница в Северо-Задонске превратилась в декорации для фильма ужасов. Фото
Заброшенная больница в Северо-Задонске превратилась в декорации для фильма ужасов. Фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.