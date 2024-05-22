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Суммы на банковских счетах туляков за год выросли на 25%
Фото из архива Myslo

Суммы на банковских счетах туляков за год выросли на 25%

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

По состоянию на 1 апреля общая сумма накоплений жителей региона на банковских вкладах достигла 331,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 25%.

97% сбережений хранятся в национальной валюте (321,8 млрд рублей). Накопления в долларах и евро сократились на 12%. Туляки демонстрируют высокую сберегательную активность и доверие к банковским вкладам.

Средства, размещенные в банках, застрахованы государством. Центробанк РФ регулярно мониторит максимальные процентные ставки по вкладам в 10 крупнейших банках страны. Средняя максимальная процентная ставка в начале мая составила 14,9%.

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Фотограф:
сегодня, в 20:18 0
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