В Туле более 400 объектов обработали от клещей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В оружейной столице разработан и утвержден график проведения работ по обработке общественных пространств от клещей. К ним приступили в конце апреля. По поручению главы администрации города Ильи Беспалова особое внимание уделяют местам скверам и детским площадкам

Уже обработано более 400 объектов на площади свыше 160 гектаров. Работы проводятся в сухую безветренную погоду, используется специальный раствор на основе пиретроидов.

После обработки рабочие устанавливают информационную табличку с телефонами подрядной организации и временем, когда на траву можно выходить. Первый этап обработки территорий завершён. Ко второму подрядчики приступят в середине лета.