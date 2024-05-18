Для пассажиров маршрута «​​​​​​​Тула-Дубна» ввели плату за «пользование автовокзалами»

Фото из архива Myslo

За эту услугу с жителей региона берут почти 40 рублей за каждую поездку. Правда, непонятно, что пассажир получает за эти деньги.

В редакцию Myslo обратился туляк Дмитрий Овчинников. Он сообщил, что с 15 апреля ООО «Алексинское ПАТП» повысило стоимость проезда по коммерческим маршрутам «Тула-Дубна» и «Дубна-Тула». К 180,5 рублям, которые ранее уплачивались за проезд, добавились ещё 39,5 - за «пользование автовокзалами».

- Последнее повышение тарифов на проезд в регионе было весной 2023 года, - пишет читатель. - Стоимость проезда составляет примерно 3 р. за 1 км. Коммерческие перевозчики имеют право вводить нерегулируемые тарифы, но до этого все они придерживались цифры, установленной региональным правительством.

Не станет ли дубенский маршрут плохим примером для остальных? И на основании чего берется плата в целых 40 рублей за некие «услуги автовокзалов»? Почему другие их не учитывают? Если пассажир едет из Тулы в Дубну, он явно не пользуется дубенской автостанцией. За что тогда берется эта плата? Прошу вас разобраться в этой ненормальной ситуации.