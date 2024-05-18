  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Для пассажиров маршрута «​​​​​​​Тула-Дубна» ввели плату за «пользование автовокзалами» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Для пассажиров маршрута «​​​​​​​Тула-Дубна» ввели плату за «пользование автовокзалами»
Фото из архива Myslo

Для пассажиров маршрута «​​​​​​​Тула-Дубна» ввели плату за «пользование автовокзалами»

За эту услугу с жителей региона берут почти 40 рублей за каждую поездку. Правда, непонятно, что пассажир получает за эти деньги.

В редакцию Myslo обратился туляк Дмитрий Овчинников. Он сообщил, что с 15 апреля ООО «Алексинское ПАТП» повысило стоимость проезда по коммерческим маршрутам «Тула-Дубна» и «Дубна-Тула». К 180,5 рублям, которые ранее уплачивались за проезд, добавились ещё 39,5 - за «пользование автовокзалами».

N9M-v_jKoDE.jpg

- Последнее повышение тарифов на проезд в регионе было весной 2023 года, - пишет читатель. - Стоимость проезда составляет примерно 3 р. за 1 км. Коммерческие перевозчики имеют право вводить нерегулируемые тарифы, но до этого все они придерживались цифры, установленной региональным правительством.

Не станет ли дубенский маршрут плохим примером для остальных? И на основании чего берется плата в целых 40 рублей за некие «услуги автовокзалов»? Почему другие их не учитывают? Если пассажир едет из Тулы в Дубну, он явно не пользуется дубенской автостанцией. За что тогда берется эта плата? Прошу вас разобраться в этой ненормальной ситуации.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 12:25 +4
Другие статьи по темам
Событие
общественный транспортперевозкиповышение стоимости проезда
Место
ТулаДубна

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo
Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo
«Дорожные ловушки» в Туле: общественники проверили проблемные участки на дорогах
«Дорожные ловушки» в Туле: общественники проверили проблемные участки на дорогах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.