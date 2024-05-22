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Нина Касаткина покидает волейбольную «Тулицу»
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Нина Касаткина покидает волейбольную «Тулицу»

Спортсменка провела в команде два сезона.

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» сообщила об уходе доигровщицы Нины Касаткиной:

— Нина, мы хотим тебе сказать большое спасибо за те сезоны, которые ты провела в «Тулице». Желаем удачи во всём! 

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