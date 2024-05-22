Нина Касаткина покидает волейбольную «Тулицу»

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» сообщила об уходе доигровщицы Нины Касаткиной:

— Нина, мы хотим тебе сказать большое спасибо за те сезоны, которые ты провела в «Тулице». Желаем удачи во всём!