Нина Касаткина покидает волейбольную «Тулицу»

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» сообщила об уходе доигровщицы Нины Касаткиной:
— Нина, мы хотим тебе сказать большое спасибо за те сезоны, которые ты провела в «Тулице». Желаем удачи во всём!
Спортсменка провела в команде два сезона.
Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» сообщила об уходе доигровщицы Нины Касаткиной:
— Нина, мы хотим тебе сказать большое спасибо за те сезоны, которые ты провела в «Тулице». Желаем удачи во всём!
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