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22 мая в Туле Заречье осталось без воды: по каким адресам ее раздают?

22 мая в Туле Заречье осталось без воды: по каким адресам ее раздают?

Работы на Обидимо-Упкинском водозаборе продлятся до 8.00 23 мая.

В связи с этим возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе. А в поселке Обидимо подача холодного водоснабжения будет прекращена.

В течение дня для жителей организована бесплатная раздача воды. 

Адреса выдачи воды в палатках «Ключ здоровья» с 9.00 до 20.00:

  • ул. М. Горького, 11, пересечение с ул. Герцена,
  • ул. Гарнизонный проезд, 1/3,
  • ул. Демидовская, 74,
  • ул. Ствольная, пересечение с М. Горького, 37,
  • ул. Сакко и Ванцетти/ул. Пузакова,
  • ул. Заварная, в районе д. № 58 по ул. Пузакова,
  • ул. Пузакова, 12,
  • ул. Токарева/ул. Октябрьская, 184,
  • ул. Максимовского, 8,
  • ул. Арсенальная, пересечение с ул. Галкина, 20,
  • ул. Галкина, 37-а.

С 10.00 до 21.00 в п. Обидимо на Комсомольской площади (разворотное кольцо) будут раздавать воду с автомобиля.

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