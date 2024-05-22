22 мая в Туле Заречье осталось без воды: по каким адресам ее раздают?

В связи с этим возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе. А в поселке Обидимо подача холодного водоснабжения будет прекращена.
В течение дня для жителей организована бесплатная раздача воды.
Адреса выдачи воды в палатках «Ключ здоровья» с 9.00 до 20.00:
- ул. М. Горького, 11, пересечение с ул. Герцена,
- ул. Гарнизонный проезд, 1/3,
- ул. Демидовская, 74,
- ул. Ствольная, пересечение с М. Горького, 37,
- ул. Сакко и Ванцетти/ул. Пузакова,
- ул. Заварная, в районе д. № 58 по ул. Пузакова,
- ул. Пузакова, 12,
- ул. Токарева/ул. Октябрьская, 184,
- ул. Максимовского, 8,
- ул. Арсенальная, пересечение с ул. Галкина, 20,
- ул. Галкина, 37-а.
С 10.00 до 21.00 в п. Обидимо на Комсомольской площади (разворотное кольцо) будут раздавать воду с автомобиля.