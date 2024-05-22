22 мая в Туле Заречье осталось без воды: по каким адресам ее раздают?

Работы на Обидимо-Упкинском водозаборе продлятся до 8.00 23 мая.

В связи с этим возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе. А в поселке Обидимо подача холодного водоснабжения будет прекращена.

В течение дня для жителей организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды в палатках «Ключ здоровья» с 9.00 до 20.00:

ул. М. Горького, 11, пересечение с ул. Герцена,

ул. Гарнизонный проезд, 1/3,

ул. Демидовская, 74,

ул. Ствольная, пересечение с М. Горького, 37,

ул. Сакко и Ванцетти/ул. Пузакова,

ул. Заварная, в районе д. № 58 по ул. Пузакова,

ул. Пузакова, 12,

ул. Токарева/ул. Октябрьская, 184,

ул. Максимовского, 8,

ул. Арсенальная, пересечение с ул. Галкина, 20,

ул. Галкина, 37-а.

С 10.00 до 21.00 в п. Обидимо на Комсомольской площади (разворотное кольцо) будут раздавать воду с автомобиля.