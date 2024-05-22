Тульские родители рассказали, сколько потратили на выпускной своих детей

В Туле организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 12 500 рублей на каждого ученика. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.



Выпускные балы после 11-го класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 16 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.



Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем в городе одеть девятиклассника стоит 12 000 рублей, одиннадцатиклассника — 15 000 рублей. Для выпускницы в 9-м классе образ может обойтись в 14 000 рублей, а в 11-м классе — в 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу — в среднем 12 000 (9-й класс) и 18 500 рублей (11-й класс), на девушку — в среднем 12 500 и 20 000 рублей. В Москве цены выше: на наряд для сына тратят в среднем 15 500 рублей — в 9-м классе и 20 000 рублей — в 11-м классе, для дочери — 15 000 и 22 000 рублей соответственно.