Три семьи из Тульской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 16 по 19 мая в Москве в рамках Года семьи проходил полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Заявки на участие в окружном этапе подали более 27 тысяч семей ЦФО. Конкурс «Это у нас семейное» стартовал в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина.

Тульскую область представили 12 семей. Три из них вышли в финал: Горбачевы-Чернобельские, Гиржу-Печеновы, Бездельгины-Савиловы.

Бездельгины-Савиловы живут в Туле. Папа — кандидат технических наук, лауреат премии «Инженер года», награжден премией им. Стечкина, благодарностью губернатора Тульской области за многолетний добросовестный труд. Мама — член Всероссийского родительского совета при Министерстве образования РФ, глава штаба родительского контроля при минобре Тульской области. Дети — спортсмены и отличники, бабушка — пенсионер, заслуженный ветеран труда ТОЗа.

Гиржу-Печеновы из Ясногорского района — многодетная семья. Глава семьи уверен: чтобы достойно воспитывать детей, нужно чтить память предков. Поэтому он считает своим долгом участвовать в операциях по поиску пропавших без вести в районе Демянского котла в годы Великой Отечественной войны.

Горбачевы-Чернобельские — потомственные кондитеры. Благодаря бабушке и ее фирменному торту вот уже четыре поколения семьи заняты общим делом — семейной кондитерской. Династия участвовала в церемонии передачи огня семейного очага на открытии Года семьи и во встрече с Президентом.

— Мы старались отнестись к каждому заданию с душой, думали, планировали, участвовали всеми четырьмя поколениями. Конкурс объединил нас еще больше, и в память о нем у нас останутся прекрасные совместные воспоминания. Мы вместе работаем, живем, мы — дружная семья, это и позволило нам выйти в финал, — поделились Горбачевы-Чернобельские.

Команды выполнили серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок был посвящен знанию истории родных регионов.

— Конкурс «Это у нас семейное» — настоящий праздник семейных ценностей, где царит атмосфера любви, взаимопонимания и преемственности поколений. Этот яркий и вдохновляющий проект не только объединяет семьи Тульской области, но и служит напоминанием о важности сохранения семейных традиций, — отметила Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области.

Финал конкурса пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей — финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.