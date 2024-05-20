«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Акрон»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Это был заключительный домашний матч сезона для оружейников.

На Центральном стадионе в Туле завершился матч «Арсенал» — «Акрон». Оружейники с минимальным счетом обыграли гостей. Единственный гол в игре забил Джонатан — на 29-й минуте.

После матча болельщики поблагодарили команду за сезон, а футболисты, в свою очередь, сказали им «спасибо» за поддержку:

Интересно, что вот так отдельные болельщики помогали «Арсеналу» добыть победу в противостоянии:



Фото Алексея Пирязева.

На фото — фанат Гриша. Напомним, что в марте 2023 года на фоне неудач «Арсенала» болельщик объявил голодовку.

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