«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Акрон»

На Центральном стадионе в Туле завершился матч «Арсенал» — «Акрон». Оружейники с минимальным счетом обыграли гостей. Единственный гол в игре забил Джонатан — на 29-й минуте.
После матча болельщики поблагодарили команду за сезон, а футболисты, в свою очередь, сказали им «спасибо» за поддержку:
Интересно, что вот так отдельные болельщики помогали «Арсеналу» добыть победу в противостоянии:
Фото Алексея Пирязева.
На фото — фанат Гриша. Напомним, что в марте 2023 года на фоне неудач «Арсенала» болельщик объявил голодовку.
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