В научной библиотеке туляков научат ремонтировать одежду

Там будет работать ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать».

Вместо того чтобы выбрасывать старые вещи, все желающие смогут дать им новую жизнь. Это можно сделать благодаря ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать», которая будет работать в Тульской областной научной библиотеке 18 мая. Там туляки смогут:

получить помощь профессиональных швей,

научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья,

укоротить ремни,

поставить заклепки и кнопки,

пообщаться с единомышленниками,

оставить одежду, которая стала мала,

воспользоваться швейной и вышивальной машинкой, оверлоком,

попить чаю в дружественной атмосфере.

Всё абсолютно бесплатно! Подробности можно найти здесь. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Мастерская будет работать 18 мая, с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж). Телефон для справок: +7(903)844-44-29.