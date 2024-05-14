В пос. Косая Гора задержали цыгана-экстремиста

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Вместе с правоохранителями в поселок наведались представители ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Во время проверок были обнаружены несколько незаконных врезок в газопровод Такие дома отключили от газоснабжения. Кроме того, выявлены 15 молодых людей, не вставших на воинский учёт. Их отправили в военкомат.

Также был установлен молодой представитель цыганского этноса, пропагандировавший идеи и символику запрещённой экстремистской организации в соцсетях. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.