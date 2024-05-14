В пос. Октябрьский прямо на проезжую часть свалили гору мусора

Фотография предоставлена жителями

По словам туляков, подобную картину на пересечении улиц Громова и Кобзева можно наблюдать еженедельно.

В редакцию Myslo обратились жители пос. Октябрьский. Они рассказали, что перекресток улиц Кобзева и Громова превратился в несанкционированную свалку – каждую неделю прямо на проезжей части лежат горы мусора.

Мы переадресовали жалобу в администрацию Тулы. Вот что нам ответили:

«По информации главного управления по Зареченскому территориальному округу, вывоз бытового мусора на этом участке должен осуществляться дважды в неделю региональным оператором. Сейчас мусор вывезен. Крупногабаритный мусор вывозится по заявкам частных лиц. Телефон горячей линии управления: 47-58-58».