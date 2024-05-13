В Туле 14 мая начнётся капремонт трамвайных путей на ул. Плеханова: как будет ходить транспорт?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

На этой неделе в Туле стартует ремонт новых участков трамвайных путей. Капремонт пройдёт на ул. Воздухофлотской, ул. Плеханова, на участке ул. Агеева от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

С полуночи 14 мая до 23.59 31 августа — администрация организует реверсивное движение по ул. Плеханова на участке от ул. Марата до дома № 1-б по ул. Приупской.

В Мясново движение трамваев по ул. Воздухофлотской от дома № 3 по ул. Павшинский Мост до дома № 98-а по Одоевскому шоссе будет закрыто. Ограничения продлятся с полуночи 20 мая до 23.59 31 августа.

как будет ходить транспорт?

На время ремонта движение трамваев № 6, 9, 10, 14 и автобуса № 38 будет организовано по новой схеме. Трамвайный маршрут № 6 будет полностью остановлен, а остальные – скорректированы.

Трамваи с 14 по 20 мая:

№ 9 Московский вокзал — ст. «Металлург»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Фридриха Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина.

№ 10 ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Трамваи с 20 мая по 31 августа:

№ 9 Московский вокзал — ст. «Металлург»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Фридриха Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина.

№ 10 ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

№ 14 пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

Автобус с 20 мая по 31 августа:

№ 38 пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная.