  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 14 мая начнётся капремонт трамвайных путей на ул. Плеханова: как будет ходить транспорт? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 14 мая начнётся капремонт трамвайных путей на ул. Плеханова: как будет ходить транспорт?
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

В Туле 14 мая начнётся капремонт трамвайных путей на ул. Плеханова: как будет ходить транспорт?

Из-за этого несколько маршрутов общественного транспорта изменят схемы движения.

На этой неделе в Туле стартует ремонт новых участков трамвайных путей. Капремонт пройдёт на ул. Воздухофлотской, ул. Плеханова, на участке ул. Агеева от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

С полуночи 14 мая до 23.59 31 августа — администрация организует реверсивное движение по ул. Плеханова на участке от ул. Марата до дома № 1-б по ул. Приупской.

В Мясново движение трамваев по ул. Воздухофлотской от дома № 3 по ул. Павшинский Мост до дома № 98-а по Одоевскому шоссе будет закрыто. Ограничения продлятся с полуночи 20 мая до 23.59 31 августа. 

как будет ходить транспорт?

На время ремонта движение трамваев № 6, 9, 10, 14 и автобуса № 38 будет организовано по новой схеме. Трамвайный маршрут № 6 будет полностью остановлен, а остальные – скорректированы. 

Трамваи с 14 по 20 мая:

№ 9 Московский вокзал — ст. «Металлург»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Фридриха Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина.

№ 10 ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Трамваи с 20 мая по 31 августа:

№ 9 Московский вокзал — ст. «Металлург»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Фридриха Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина.

№ 10 ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

№ 14 пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

Автобус с 20 мая по 31 августа:

№ 38 пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
трамваиремонт трамвайных путейобщественный транспортадминистрация Тулы
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой водитель совершил обгон по встречной обочине
Под Тулой водитель совершил обгон по встречной обочине
В Новомосковске пациенты больницы пожаловались на укусы клопов
В Новомосковске пациенты больницы пожаловались на укусы клопов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.