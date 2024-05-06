В Туле приступают к ремонту новых участков трамвайных путей

На улице Плеханова уже ведутся подготовительные работы.

В 2024 году в областной столице планируют заменить более 6 км рельсошпальной решетки.

Капитальный ремонт трамвайных путей выполнят на ул. Воздухофлотской, Плеханова, а также на участке ул. Агеева от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

На ул. Воздухофлотской пути отремонтируют с использованием рельсошпальной решетки, которую городу передали на безвозмездной основе РЖД.

На Плеханова полностью обновят трамвайные пути на участке от трамвайного депо на ул. Приупской, 1-б до ул. Марата. Сейчас там ведутся подготовительные работы.

На ул. Агеева вместе с обновлением трамвайных путей планируют выполнить ремонт дорожного полотна.

Напомним, за последние два года в Туле заменено порядка 9 км рельсошпальной решетки.