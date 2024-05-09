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А лето будет? Роман Вильфанд дал прогноз погоды
Фото Алексея Пирязева.

А лето будет? Роман Вильфанд дал прогноз погоды

Погодные условия в России отклоняются от привычных климатических паттернов, что заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отмечает, что арктические воздушные массы, приходящие с Северного Ледовитого океана, привели к значительному снижению температур по всей стране, причем восстановление до нормы ожидается лишь после 15 мая.

Погодные условия в России значительно отстают от привычного климатического графика на целый месяц.


Температура на 6-8 градусов ниже обычного, выпал снег. 

Но на вопрос, будет ли лето, Роман Вильфанд отвечает, что конечно же да и не прогнозирует резких похолоданий. 

— Летом похолоданий не ожидается. Лето в целом ожидается около и выше нормы. Но это средние характеристики. Конечно, лето будет неоднородным. Будет и понижение, будут и очень жаркие температуры за 30 градусов. Но таких понижений, как в начале мая, конечно, не будет.

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Фотограф:
сегодня, в 13:20 +2
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