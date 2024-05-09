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Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

9 мая в Туле проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Алексей Дюмин вместе с ветеранами Николаем Ивановичем Кульповым и Василием Алексеевичем Денисовым возложил цветы и гирлянды к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Победы в Туле.

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В мероприятии также приняли участие представители Правительства региона, Тульской областной Думы, силовых ведомств, суворовцы, кадеты и др.

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Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Алексей Дюмин возложил цветы к стелам городов-героев и памятнику «Солдат и рабочий».

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