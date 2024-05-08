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За сезон клещи покусали туляков 247 раз
Фото Алексея Пирязева.

За сезон клещи покусали туляков 247 раз

Еженедельный мониторинг показал, где и как часто происходили случаи присасывания.

За сезон произошло 247 случаев присасывания клещей (в т. ч. к детям — 62), сообщает Роспотребнадзор. За медицинской помощью обратилось 93 человека (из них 23 — дети).

Чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях (36,4%), чуть реже на территории садово-огородных товариществ (28,7%), при посещении лесов (9,7%) и других территорий (25,2%).

За период мониторинга исследовано 163 клеща, снятых с людей, и 48 клещей из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 10%.

В этом году проведут акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений. Уже обработали 78,745 га.

 

Недавно мы разбирались, где в городе больше всего клещей, какие инфекции они переносят и как себя от них обезопасить.

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