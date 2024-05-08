Губернатор Курской области поблагодарил Алексея Дюмина за размещение детей в лагерях

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

7 мая первый зам. губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и губернатор Курской области Роман Старовойт посетили тульский лагерь, в котором отдыхают 50 курских школьников.

Для ребят создали комфортные условия, организовали культурно-развлекательную и спортивную программу. Дмитрий Миляев и Роман Старовойт посетили корпус, где живут дети, а также кинозал и столовую, пообщались с ребятами.

–По инициативе губернатора Алексея Дюмина Тульская область поддерживает приграничные регионы. Сейчас у нас находится почти 900 жителей Белгородской и Курской областей, больше половины из них — дети. Мы постарались обеспечить им спокойную обстановку, условия для учебы и интересного досуга, — сказал Дмитрий Миляев.

Роман Старовойт поблагодарил Алексея Дюмина и жителей Тульской области за теплый прием курских детей.