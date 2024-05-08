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Суд оштрафовал туляка на 100 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Суд оштрафовал туляка на 100 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Раннее его уже привлекали к административной ответственности.

Жителя Ясной Поляны Щекинского района Тульской области привлекли по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». 

На своей странице «ВКонтакте» мужчина опубликовал ряд трактатов собственного сочинения, дискредитирующие ВС РФ. Как сообщает источник, туляк уже ранее привлекался за аналогичный факт дискредитации ВС РФ к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Теперь Щекинский межрайонный суд Тульской области приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК).

До вступления приговора в силу мужчину оставили под подпиской о невыезде. 

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Событие
дискредитация ВС РФдискредитация вооружённых сил
Место
Щекинский районЯсная ПолянаТульская область

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