Суд оштрафовал туляка на 100 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Раннее его уже привлекали к административной ответственности.

Жителя Ясной Поляны Щекинского района Тульской области привлекли по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

На своей странице «ВКонтакте» мужчина опубликовал ряд трактатов собственного сочинения, дискредитирующие ВС РФ. Как сообщает источник, туляк уже ранее привлекался за аналогичный факт дискредитации ВС РФ к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Теперь Щекинский межрайонный суд Тульской области приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК).

До вступления приговора в силу мужчину оставили под подпиской о невыезде.