Тульская область утонула в мусоре: кто должен опустошать мусорные контейнеры и стихийные свалки?

Фото Анастасии Павловой.

Разберёмся, кто отвечает за вывоз мусора и куда пожаловаться, если его не убирают.

Недавно Myslo писал про «рукотворную» гору мусора в Донском. Тревогу забила местная жительница Анастасия: свалка «цветёт и пахнет» напротив жилого дома. После публикации женщина связалась с нами снова. Гору не разобрали. Наоборот, она стала больше.

Случай в Донском не единичный: в соцсетях набралось множество «мусорных» сообщений из разных тульских регионов. Вот пост в группе «Узловая | Не Слухи» в соцсети «ВКонтакте»:

– Прошу обратить внимание и принять меры. Переулок Транспортный, напротив 11-го дома.



Фото из группы «Узловая | Не Слухи».

Мусор разносит ветер, растаскивают птицы и грызуны. Получается такая картина:



Фото из группы «Узловая | Не Слухи».

Группа «Подслушано Щёкино»:

– 1 мая выложили пост «Не вывозится мусор с помойки на Революции, 1-а». Спасибо, мусор вывезли, но проблема не решена. Мусор продолжают свозить туда в мешках и оставлять снаружи контейнерной площадки. Прошло пять дней, и вот как выглядит наша помойка.



Фото из группы «Подслушано Щёкино».

В Алексине:

– Восточная улица, около клуба. Офигенная помойка, ветер так хорошо разносит!



Фото из группы «Алексин | Слухи».

А вот самая грустная алексинская история. Одиноко стоящий грузовичок превратился в оригинальную мусорку: пакетами с отходами завален весь кузов.



Фото из группы «Алексин | Слухи».

В комментариях пишут:

– Жалуясь на администрацию, на службу по вывозу мусора, давайте прежде всего посмотрим на себя. Что в голове у людей, которые выбрасывают мусор таким образом?

разъясним

Свалка – чаще всего стихийное образование на месте площадок или в черте города (у дороги, в лесу и т. д.). У контейнерных площадок, расположенных возле жилых домов, есть правила содержания. Они обслуживаются органами местного самоуправления, региональным оператором и управляющей компанией.

Разграничим санкционированные и несанкционированные свалки. Согласно определению, санкционированные свалки - это территории, которые органы исполнительной власти допустили для размещения промышленных и бытовых отходов. Они подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями и закрытию в определённые сроки.

Несанкционированная свалка – это «самовольная» мусорка, которая образовалась из-за несознательности или нечистоплотности одного человека или группы людей. На таких свалках не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Ответим на важные вопросы:

1. Что делать, если в городе или у дороги вы заметили гору мусора?

В первую очередь – обратиться в органы местного самоуправления, Росприроднадзор или прокуратуру. Идти на приём лично не нужно, заявление можно подать в режиме онлайн. Самое главное – точно указать, где находится незаконная свалка, описать её содержимое и дату обнаружения. По возможности, стоит приложить фотографии.

2. Разросшиеся помойки во дворах – тоже забота надзорных органов?

В случае с придомовыми территориями к решению проблемы надо подключать жилищную инспекцию. За вывоз бытовых отходов из дворов отвечают региональные операторы.

В Туле это ООО «Хартия».

3. Кто отвечает за свалки у дома?

Если дом частный, то ответ, однозначный: собственники. Если дом многоквартирный и контейнерная площадка находится в общем пользовании, ответственность за вывоз контейнеров лежит на региональном операторе. Он отвечает за каждодневных вывоз бытовых отходов (мусорных мешков и малогабаритного не строительного мусора). Строительный мусор вывозят собственники: складывать его в контейнеры нельзя.

4. Что значит «содержание контейнеров»?

К содержанию относятся установка, обслуживание (покраска и ремонт), очистка урн, мусоропроводов, мусороприёмных камер и контейнерных площадок. Это ответственность управляющей организации или муниципалитета. Они обязаны содержать в чистоте саму контейнерную площадку, ограждение вокруг нее и следить за целостностью оборудования.

Мусор, который просыпался при погрузке в мусоровоз, должен убрать регоператор.

5. Как к вывозу и сбору мусора относится управляющая компания?

УК не вывозит мусор. Её задача – поддерживать в чистоте придомовую территорию: дворник собирает летучий мусор, листья и относит их к мусорному контейнеру. Помимо прочего, УК следит за чистотой и исправностью контейнерной площадки.

6. Где должна располагаться контейнерная площадка?

Согласно СанПиНу, расстояние от контейнерных площадок до жилых домов, детских, игровых и спортивных площадок, мест отдыха и оздоровления детей должно быть не менее 20 м и не более 100 м.