В Тульском музее оружия открылась выставка, посвящённая участникам СВО

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Зрители увидят более 300 экспонатов, многие из которых музею передали сами военные.

В Тульском государственном музее оружия открылась выставка «Защитники отечества. Участникам специальной военной операции посвящается». Она расширила экспозицию, посвящённую героям СВО.

Церемонию открытия посетила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила музей за активную реализацию патриотических проектов и отметила, что выставка – одно из ключевых культурных событий празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области действует целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Сегодня наше общество как никогда сплочено. Именно благодаря осознанию исторической справедливости, которую наши ребята защищают на передовой, люди разных профессий и возрастов консолидируют свои усилия в различных сферах.

Важную роль в просветительской работе играют наши учреждения культуры. В сотрудничестве с профильными органами исполнительной власти, силовыми ведомствами и новыми регионами нашей страны они проводят большую исследовательскую работу. И эта выставка – яркий пример такого масштабного идеологического проекта, – сказала министр.

Зрители увидят более 300 экспонатов, часть которых передали сами участники СВО. Выставка включает в себя 9 комплектов снаряжения военнослужащих российской армии. Также здесь можно увидеть уникальные вещи, связанные с современной историей Крыма и Донбасса, а также военные трофеи.