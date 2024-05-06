  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульском музее оружия открылась выставка, посвящённая участникам СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском музее оружия открылась выставка, посвящённая участникам СВО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульском музее оружия открылась выставка, посвящённая участникам СВО

Зрители увидят более 300 экспонатов, многие из которых музею передали сами военные.

В Тульском государственном музее оружия открылась выставка «Защитники отечества. Участникам специальной военной операции посвящается». Она  расширила экспозицию, посвящённую героям СВО.

Церемонию открытия посетила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила музей за активную реализацию патриотических проектов и отметила, что выставка – одно из ключевых культурных событий празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

7xa4vbw31qyv8k8e7evw3rcu5mwxkduo.jpg

– По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области действует целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Сегодня наше общество как никогда сплочено. Именно благодаря осознанию исторической справедливости, которую наши ребята защищают на передовой, люди разных профессий и возрастов консолидируют свои усилия в различных сферах.

Важную роль в просветительской работе играют наши учреждения культуры. В сотрудничестве с профильными органами исполнительной власти, силовыми ведомствами и новыми регионами нашей страны они проводят большую исследовательскую работу. И эта выставка – яркий пример такого масштабного идеологического проекта, – сказала министр.

cius4rln2y5hzt32d93d8tiet31e3zms.jpg

Зрители увидят более 300 экспонатов, часть которых передали сами участники СВО. Выставка включает в себя 9 комплектов снаряжения военнослужащих российской армии. Также здесь можно увидеть уникальные вещи, связанные с современной историей Крыма и Донбасса, а также военные трофеи.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:07 −1
Другие статьи по темам
Событие
выставкаМузей оружияэкспозицияспециальная военная операцияСВО
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Конец света: жители д. Никольское три месяца ходят по неосвещённой дороге
Конец света: жители д. Никольское три месяца ходят по неосвещённой дороге
Тульская область утонула в мусоре: кто должен опустошать мусорные контейнеры и стихийные свалки?
Тульская область утонула в мусоре: кто должен опустошать мусорные контейнеры и стихийные свалки?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.