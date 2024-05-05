На тульских дорогах стали чаще сбивать лосей и оленей. ГИБДД обратилось к водителям

Госавтоинспекция Тульской области напомнила, как вести себя на дорогах в период миграции диких животных.

В период миграции, особенно в темное время суток, наибольшую опасность представляет появление на дороге лосей. В тех местах, где пути животных пересекаются с автодорогами, лоси и другие крупные лесные животные часто выбегают на проезжую часть и провоцируют ДТП с тяжкими последствиями.

Напомним, накануне в Узловском районе семья попала в аварию из-за внезапно выскочившего на дорогу лося. Погиб мужчина и 7-летняя девочка.

Такие происшествия случаются чаще всего в вечернее или ночное время, когда животное внезапно появляется в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно предпринять, чтобы избежать аварии.



ГИБДД напомнила правила, соблюдение которых поможет избежать наезда на дикое животное или минимизировать последствия ДТП:

выехав в зону действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные", прежде всего следите за безопасной скоростью движения. Если вы увидели животное вблизи дороги или на проезжей части, снизьте скорость вплоть до остановки транспортного средства и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, убедитесь, что ваш путь свободен и продолжайте движение;

не стоит резко изменять направление движения, так как водитель и пассажиры автомобиля могут получить травмы в результате выезда на полосу встречного движения, где может оказаться встречный автомобиль;

переключайтесь на дальний режим света при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта. Также следует использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним режимом света фар для усиления светового потока - они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных;

не используйте звуковой сигнал, если вы заметили животное на обочине, оно может начать движение по совершенно непредсказуемой территории;

если ДТП неизбежно, минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными при движении транспортных средств в лесистой местности и на участках, обозначенных дорожными знаками 1.27 «Дикие животные». И отметили, что животный мир - собственность РФ, и причиненный ущерб возмещается водителем транспортного средства.

Ранее Myslo рассказывал о причинах нашествия лосей в Туле. Всё дело в сезонности: весной лоси уходит из лесов в поля, где они могут кормиться молодой травой и кустарниками.

А тульское минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб за сбитое животное. Подробности здесь.