  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб

ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб

Всего пять шагов уберегут водителя от огромных штрафов.

На минувшей неделе в Щекинском районе лось попал под колеса. К сожалению, животное не выжило, получив сильнейший удар. Водитель не пострадал, чего не скажешь о машине. В некоторых СМИ появилась информация, что мужчине придется заплатить крупную сумму в качестве компенсации за нанесенный ущерб природе.

В министерстве природы и экологии Тульской области пояснили, что штраф, а еще 15 суток ареста и лишение прав могли бы грозить водителю, если бы он попытался скрыться с места ДТП, не сообщил о нем в ГИБДД. 

«Сбивать специально животных, конечно, никто не хочет. Как правило они попадают под машину случайно. То есть случается ДТП. Если лось идёт по дороге, то он участник дорожного движения. Если лось был не только сбит, но и нанёс ущерб машине, можно расценивать ситуацию как аварию. Оставление места ДТП чревато серьезными последствиями для водителя, – пояснили в ведомстве.

Однако, в случае оформления ситуации должным образом ущерб за сбитое животное платит не владелец, а страховая компания.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

1. Остановка машины. При необходимости вызов Скорой помощи (при наличии пострадавших – водителя или пассажира).

2. Включение аварийного оповещения.

3. Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе, и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.

4. Вызов ГИБДД

5. Оповещение страховой компании.

Учтите, что перемещение предметов, участвовавших в ДТП запрещено.

Сейчас время активной миграции лосей, особенно часто нежеланные встречи с ними на дорогах происходят в период с 4 до 6 утра и вечером  с 20 до 23 часов.

«Призываем вас быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и своевременно реагировать на предупреждающие дорожные знаки», – добавили в Минприроды и экологии Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:05 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсбил лосяштраф
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников
Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников
В Веневском районе в застрявшей в луже машине обнаружены тела двух мужчин
В Веневском районе в застрявшей в луже машине обнаружены тела двух мужчин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.