ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб

Всего пять шагов уберегут водителя от огромных штрафов.

На минувшей неделе в Щекинском районе лось попал под колеса. К сожалению, животное не выжило, получив сильнейший удар. Водитель не пострадал, чего не скажешь о машине. В некоторых СМИ появилась информация, что мужчине придется заплатить крупную сумму в качестве компенсации за нанесенный ущерб природе.

В министерстве природы и экологии Тульской области пояснили, что штраф, а еще 15 суток ареста и лишение прав могли бы грозить водителю, если бы он попытался скрыться с места ДТП, не сообщил о нем в ГИБДД.

«Сбивать специально животных, конечно, никто не хочет. Как правило они попадают под машину случайно. То есть случается ДТП. Если лось идёт по дороге, то он участник дорожного движения. Если лось был не только сбит, но и нанёс ущерб машине, можно расценивать ситуацию как аварию. Оставление места ДТП чревато серьезными последствиями для водителя, – пояснили в ведомстве.

Однако, в случае оформления ситуации должным образом ущерб за сбитое животное платит не владелец, а страховая компания.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

1. Остановка машины. При необходимости вызов Скорой помощи (при наличии пострадавших – водителя или пассажира).

2. Включение аварийного оповещения.

3. Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе, и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.

4. Вызов ГИБДД

5. Оповещение страховой компании.

Учтите, что перемещение предметов, участвовавших в ДТП запрещено.

Сейчас время активной миграции лосей, особенно часто нежеланные встречи с ними на дорогах происходят в период с 4 до 6 утра и вечером с 20 до 23 часов.

«Призываем вас быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и своевременно реагировать на предупреждающие дорожные знаки», – добавили в Минприроды и экологии Тульской области.