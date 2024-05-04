В ДТП с лосем в Тульской области погибли мужчина и ребенок

В 17.40 на 27-м км трассы «Богородицк — Епифань» Узловского района Mazda СХ5 столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем. Животное умерло на месте, автомобиль опрокинулся в кювет.

По данным ГИБДД, в результате аварии погибли водитель иномарки и 7-летняя девочка. Женщина и девушка 2003 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.

Очевидцы рассказывают, что мать и старшая дочь в тяжелом состоянии. «Отец погиб от удара сразу, а младшая дочь была пристегнута в детском кресле, но поскольку машина улетела в кювет с водой, девочка захлебнулась». По некоторым данным, семья возвращалась из Себино.