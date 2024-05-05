Тулячек приглашают на парад невест «​​​​​​​Белое на белом»

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Что: парад невест «Белое на белом»

Где: Щекинский район, поселок Алимкина (в 5 минутах от Крапивны).

Когда: 18 мая, начало в 14.30.

У всех желающих девушек, без возрастных ограничений, появится повод достать свадебное платье и еще раз примерить трогательный и нежный образ. При этом неважно как давно вы были в ЗАГСе и в каком семейном положении сейчас, пишет Комитет по делам ЗАГС Тульской области.



Впрочем, выйти на парад можно даже если замужем и вовсе не были: достаточно одолжить платье у подруги или взять на прокат, а свидетельство о браке и штамп в паспорте никто проверять не станет.



Невесты пройдут колонной по аллеям сада, по окончании шествия на главной сцене праздника состоится флешмоб и розыгрыш ценных призов.



Сбор невест — в 14.00, парад стартует в 14.30.



Регистрация на парад открыта.