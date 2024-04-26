Департамент охотничьего хозяйства назвал причины «нашествия» лосей в Туле

Фото телеграм-канала «Тула. Жесть».

Директор ведомства Андрей Момент предупредил: если лось прижал уши, то он испуган и может быть агрессивен.

То, что тулякам доводилось наблюдать на Венёвском шоссе, Богучаровской и Михайловской улицах, — это сезонная активность лосей. Даже не миграция. Миграция — это когда лоси пересекают более значительные расстояния. Рассказывает директор департамента охотничьего хозяйства Андрей Момент:

Андрей Момент — Зимой лоси перемещаются в места с хорошей кормовой базой, а именно в леса. Там много веток, а их основной корм — ивняк. Зимой лось находит зимовальные стойбища, где меньше надо тратить энергии, бегать, а больше — кормиться. Когда наступает весна, начинается период вегетации — растения просыпаются, и лось перемещается в открытые поля, где в широкой доступности растут кустарники. В этом году промежуток смещения будет более растянут, потому что весна наступила раньше. В полях весна уже вовсю бушует две недели. Говоря коротко, лоси просто бегут из леса в поля.

Если человек встретил лося в городе, необходимо позвонить в ЕДДС (112). Служба связывается с компетентными органами и получает инструкции, что делать.

Лось ведёт ночной образ жизни. Если он забрёл на территорию близ жилого участка, на следующую ночь он без волнений и паники уйдёт. Волнение и панику создают люди, которым надо обязательно поближе подойти и получше сфотографировать. Тем самым они раздражают животное. Если лось подогнул уши — значит, он уже беспокоится и может проявить агрессию.

Бывают и нестандартные ситуации: лоси запутываются в колючей проволоке, проваливаются в ямы. Здесь должны подключиться МЧС и ветеринары.