Жители села Симоново: «Каждый визит на почту – это риск для жизни»

В редакцию Myslo обратилась жительница села Симоново Заокского района. Она рассказала, что их местное отделение почты расположено в аварийном помещении:

«В него заходить даже страшно, того и гляди, что на голову что-то упадет. А работать в таких условиях как? Куда смотрит руководство. «Почты России»? Ремонта тут видимо не было никогда. Каждый визит на почту – это риск для жизни. Помимо этого старая обшарпанная, мебель и дверь, которая держится на честном слове», – написала женщина.

В подтверждение того, что ремонт необходим, Елена прислала фото:

Сама она в марте обращалась в «Почту России» с просьбой отремонтировать помещение отделения. На что получила ответ, что ремонт зависит от многих факторов: бюджета филиала, планов ремонта других отделений, а также нахождения помещения в собственности «Почты России».

Далее было отмечено, что в случае подтверждения необходимости ремонта, он будет произведен, но не скоро и не быстро. В общем, ничего конкретного не содержал данный ответ, просто слова.

Кто и в какие сроки будет проверять необходимость ремонта, тоже не сообщается.