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Футбольный праздник: в Тулу приехали звезды Медиалиги. Фоторепортаж Myslo

Футбольный праздник: в Тулу приехали звезды Медиалиги. Фоторепортаж Myslo

Оружейная столица впервые принимает игры данного турнира.

Сегодня, 4 мая, в Туле состоятся два матча третьего тура Медийной футбольной лиги. Медиалига — это лига, которая объединяет различные медийные команды с блогерами, музыкантами, актерами и т.д.

В проекте предусмотрены трансляции, разогревы, студии, микрофоны у судей и тренеров, комментаторы и камеры основного вещателя РПЛ.

4 мая в 14.00 на газон Центрального стадиона вышли «Амкал» и «Народная команда», в составе которой числились хорошо знакомые тульским болельщикам Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Александр Филимонов. 

«Народная команда», поддерживаемая фанатами, сумела открыть счет, но класс «Амкала» оказался выше — сначала они отыгрались, а в самом конце вырвали победу со счётом 2:1.

Во втором матче, который начнется в 18.00, сыграют коллективы «БроукБойз» и «Матч ТВ». 

Подготовили для вас фотокарточки с первого матча тура.

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