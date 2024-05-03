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Паркет для Кремля и двери для резиденции патриарха: на уникальном тульском заводе открыт исправцентр для осужденных

Паркет для Кремля и двери для резиденции патриарха: на уникальном тульском заводе открыт исправцентр для осужденных

Конечно, ювелирные или требующие особых знаний заказы, выполняют профессионалы. Но рабочие руки никогда не бывают лишними.

Исправительный центр №1 при колонии №6 на базе завода «Янтарная прядь» начал работать еще 13 марта. На данный момент здесь уже трудятся 12 осужденных. Еще пятеро перебрались в общежитие Центра, идет процедура их оформления и трудоустройства.

3 мая состоялось торжественное открытие исправительного центра.

Иван Прокопенко

Иван Прокопенко

– Это учреждение нового формата без изоляции осужденных от общества, – рассказал начальник УФСИН России по Тульской области, генерал-майор внутренней службы Иван Прокопенко. – Осужденные на принудительные работы здесь задействованы в производстве столярных изделий, пиломатериалов, напольных покрытий и т.д.

Открытие Центра состоялось в рамках соглашения, подписанного в 2022 году между руководством «Янтарной пряди» и УФСИН. За два года было отремонтировано и оборудовано общежитие для осужденных, привлекаемых к работам на предприятии.

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Благоустроены комнаты для проживания, кухня, душевые, прачечная. Здесь будут жить и работать до 70 человек. Хотя условия и достаточно комфортные, надзор за осужденными ведется – в комнатах и местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения.

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За ними круглосуточно смотрит сотрудник УФСИН. При прибытии в Центр каждый осужденный проходит дактилоскопию, медосмотр и только после заселяется.

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– Отбывающие наказание в исправительном центре №1 имеют возможность с разрешения администрации в нерабочие и праздничные дни покидать территорию, а также пользоваться средствами мобильной связи и встречаться с близкими. Благодаря созданным здесь условиям у осужденные не только отбывают оставшуюся часть наказания в более мягкий условиях, но и помогают финансово своим семьям, получая достойную зарплату, а через труд оказываются полезными обществу. Предприятие же в этом случае получает дисциплинированных и трудолюбивых работников, – пояснил начальник колонии.

В числе ожидающих трудоустройства Сергей Вишняков. Осужден на 4 года за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП.

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Отмечает, что сесть в нетрезвом виде за руль было большой ошибкой. Кратко рассказывает, что в лобовом столкновении травмы получил и он сам, и пассажиры встречной машины. Сейчас все участники аварии выздоровели. Пострадавшим он должен выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации.

С учетом того, что он отец пятерых детей, суд определил ему более мягкую форму наказания – принудительные работы.

– Я сам столяр, у меня было собственное столярное производство. Поэтому деревообрабатывающее предприятие – это отличная возможность применить свои знания и научиться чему-то новому. Пока документы оформляются, помогаю тут по хозяйству, но руки уже чешутся поработать. Я очень рад, что попал именно сюда. Помимо того, что буду заниматься любимым делом, смогу вести почти обычный образ жизни: покушать себе приготовить, в магазин сходить, с близкими видеться и созваниваться, ну и финансово помогать, конечно!

Предприятие «Янтарная прядь» является градообразующим для села Бельково Веневского района, населенный пункт небольшой и рабочих не хватает.

Дмитрий Солдатов

– У нас достаточно много заказов, мы помимо осужденных готовы трудоустроить еще 100 – 150 человек, – отметил руководитель предприятия Дмитрий Солдатов. – Осужденных первоначально берем учениками с зарплатой в 30 тыс. рублей. Дальше в зависимости от их развития и квалификации возможен и рост оплаты труда. Нам требуются специалисты с особыми знаниями и навыками. Продукция наша достаточно специфическая, поэтому на обучение даже простым специальностям порой требуется до полугода. Здесь не обычная распиловка древесины и не производство мебели уровня масс-маркета. У нас очень крупные заказчики и большинство проектов – это сложные индивидуальные проекты. Эксклюзивность изделий очень высокая.

«Янтарная прядь» является предприятием полного цикла. Самостоятельно заготавливает лес на территории лесничества в Веневском районе, обрабатывает, сушит. Далее материал распределяется по цехам: столярных или инженерных изделий, реконструкции инженерных изделий, цех шпонирования и покраски, линия производства паркета в том числе и художественного.

Особая потребность в рабочих руках в столярном цеху. В нем сегодня трудятся четверо осужденных. Один из них – Сергей. До того, как оказался на скамье подсудимых, работал реаниматологом-анестезиологом. Срок получил за хранение наркотиков.

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– Я 3,5 года отбывал наказание в колонии. После половины срока подал ходатайство и мне оставшуюся часть заменили на более мягкий вариант наказания – принудительные работы. С деревом раньше не работал, но мне здесь нравится, я учусь. Пока поручают распиловку доски по заранее определенным размерам. Мне еще 1,5 года работать, не знаю, как после сложится, но считаю, что трудоустройство на таком предприятии – это полезный жизненный опыт. Ну и, конечно, отлично готовит к социализации по окончании срока наказания.

Художественный паркет – одно из самых сложных направлений производства «Янтарной пряди». Но и здесь нашлось место для осужденных. Михаил Опатов тоже отбывает срок «за наркотики», приговорен был к 11 годам колонии строго режима. Семь из них уже отбыл, оставшуюся часть ему заменили принудительными работами.

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– Хорошо себя вел, поэтому и заменили. Тут в сравнении с колонией, конечно, небо и земля: более свободно, с родителями могу общаться каждый день. В колонии я был наладчиком швейного оборудования, всё изучил. Здесь еще предстоит. До этого с деревом никогда не работал, но оказалось, что это очень интересно. Думаю, что навыки эти мне обязательно пригодятся.

Качество работы осужденных, равно как и остальных контролирует отдел ОТК. Он строго следит за тем, чтобы изделия советовали требованиям заказчика.

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Предприятие «Янтарная прядь» во многом уникально, работает со всеми видами древесины и выполняет самые разные заказы:

от военных ящиков и окопных щитов
до паркета, что лежит в Георгиевском зале Кремлевского дворца, и декоративных элементов для реконструкции дверей из резиденции патриарха.

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Большая часть заказчиков – крупные государственные компании и первые лица государства.

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Предприятию по силами изготовить любой сложности мебель и напольное покрытие, в том числе со вставками из камня и металла, вырезать точные копии декоративных элементов для дверей храма, подарочные шкатулки, сервизы, различные картины или изготовить для лектория РУДН мебель, где каждый элемент имеет индивидуальные размеры.

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Руководство предприятия надеется, что передавая свой опыт осужденным, хотя бы часть из них в последствии останутся работать на постоянной основе.

 

На протяжении последних пяти лет в соответствии с поручением президента в Тульской области ведется развитие сети исправительных центров. В регионе создано два самостоятельно функционирующих исправительных центра и три участка на предприятиях. Общее количество рабочих мест в них – 550.

Сфера деятельности связана с основными видами производства, которым обучают в колониях: швейное производство, металлообработка и деревообработка.

Один из исправительных центров функционирует при швейной фабрике «С-Пошив» в Дубовке Узловского района. Здесь создано 100 рабочих мест для осужденных. Для отбытия наказания туда отправляются имеющие квалификацию «швея» и положительно себя зарекомендовавшие.

Второй – автотранспортное предприятие АТП-10 в Туле. Туда поступают осужденные с профессиональными навыками металлообработки. Они занимаются ремонтом и восстановлением транспорта.

«Янтарная прядь» стала третьим предприятием в регионе, которое создало на своей базе исправительный центр.

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сегодня, в 16:10 0
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