Паркет для Кремля и двери для резиденции патриарха: на уникальном тульском заводе открыт исправцентр для осужденных

Конечно, ювелирные или требующие особых знаний заказы, выполняют профессионалы. Но рабочие руки никогда не бывают лишними.

Исправительный центр №1 при колонии №6 на базе завода «Янтарная прядь» начал работать еще 13 марта. На данный момент здесь уже трудятся 12 осужденных. Еще пятеро перебрались в общежитие Центра, идет процедура их оформления и трудоустройства.

3 мая состоялось торжественное открытие исправительного центра.

Иван Прокопенко – Это учреждение нового формата без изоляции осужденных от общества, – рассказал начальник УФСИН России по Тульской области, генерал-майор внутренней службы Иван Прокопенко. – Осужденные на принудительные работы здесь задействованы в производстве столярных изделий, пиломатериалов, напольных покрытий и т.д.

Открытие Центра состоялось в рамках соглашения, подписанного в 2022 году между руководством «Янтарной пряди» и УФСИН. За два года было отремонтировано и оборудовано общежитие для осужденных, привлекаемых к работам на предприятии.

Благоустроены комнаты для проживания, кухня, душевые, прачечная. Здесь будут жить и работать до 70 человек. Хотя условия и достаточно комфортные, надзор за осужденными ведется – в комнатах и местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения.

За ними круглосуточно смотрит сотрудник УФСИН. При прибытии в Центр каждый осужденный проходит дактилоскопию, медосмотр и только после заселяется.

– Отбывающие наказание в исправительном центре №1 имеют возможность с разрешения администрации в нерабочие и праздничные дни покидать территорию, а также пользоваться средствами мобильной связи и встречаться с близкими. Благодаря созданным здесь условиям у осужденные не только отбывают оставшуюся часть наказания в более мягкий условиях, но и помогают финансово своим семьям, получая достойную зарплату, а через труд оказываются полезными обществу. Предприятие же в этом случае получает дисциплинированных и трудолюбивых работников, – пояснил начальник колонии.

В числе ожидающих трудоустройства Сергей Вишняков. Осужден на 4 года за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП.

Отмечает, что сесть в нетрезвом виде за руль было большой ошибкой. Кратко рассказывает, что в лобовом столкновении травмы получил и он сам, и пассажиры встречной машины. Сейчас все участники аварии выздоровели. Пострадавшим он должен выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации.

С учетом того, что он отец пятерых детей, суд определил ему более мягкую форму наказания – принудительные работы.

– Я сам столяр, у меня было собственное столярное производство. Поэтому деревообрабатывающее предприятие – это отличная возможность применить свои знания и научиться чему-то новому. Пока документы оформляются, помогаю тут по хозяйству, но руки уже чешутся поработать. Я очень рад, что попал именно сюда. Помимо того, что буду заниматься любимым делом, смогу вести почти обычный образ жизни: покушать себе приготовить, в магазин сходить, с близкими видеться и созваниваться, ну и финансово помогать, конечно!

Предприятие «Янтарная прядь» является градообразующим для села Бельково Веневского района, населенный пункт небольшой и рабочих не хватает.

Дмитрий Солдатов – У нас достаточно много заказов, мы помимо осужденных готовы трудоустроить еще 100 – 150 человек, – отметил руководитель предприятия Дмитрий Солдатов. – Осужденных первоначально берем учениками с зарплатой в 30 тыс. рублей. Дальше в зависимости от их развития и квалификации возможен и рост оплаты труда. Нам требуются специалисты с особыми знаниями и навыками. Продукция наша достаточно специфическая, поэтому на обучение даже простым специальностям порой требуется до полугода. Здесь не обычная распиловка древесины и не производство мебели уровня масс-маркета. У нас очень крупные заказчики и большинство проектов – это сложные индивидуальные проекты. Эксклюзивность изделий очень высокая.

«Янтарная прядь» является предприятием полного цикла. Самостоятельно заготавливает лес на территории лесничества в Веневском районе, обрабатывает, сушит. Далее материал распределяется по цехам: столярных или инженерных изделий, реконструкции инженерных изделий, цех шпонирования и покраски, линия производства паркета в том числе и художественного.

Особая потребность в рабочих руках в столярном цеху. В нем сегодня трудятся четверо осужденных. Один из них – Сергей. До того, как оказался на скамье подсудимых, работал реаниматологом-анестезиологом. Срок получил за хранение наркотиков.

– Я 3,5 года отбывал наказание в колонии. После половины срока подал ходатайство и мне оставшуюся часть заменили на более мягкий вариант наказания – принудительные работы. С деревом раньше не работал, но мне здесь нравится, я учусь. Пока поручают распиловку доски по заранее определенным размерам. Мне еще 1,5 года работать, не знаю, как после сложится, но считаю, что трудоустройство на таком предприятии – это полезный жизненный опыт. Ну и, конечно, отлично готовит к социализации по окончании срока наказания.

Художественный паркет – одно из самых сложных направлений производства «Янтарной пряди». Но и здесь нашлось место для осужденных. Михаил Опатов тоже отбывает срок «за наркотики», приговорен был к 11 годам колонии строго режима. Семь из них уже отбыл, оставшуюся часть ему заменили принудительными работами.

– Хорошо себя вел, поэтому и заменили. Тут в сравнении с колонией, конечно, небо и земля: более свободно, с родителями могу общаться каждый день. В колонии я был наладчиком швейного оборудования, всё изучил. Здесь еще предстоит. До этого с деревом никогда не работал, но оказалось, что это очень интересно. Думаю, что навыки эти мне обязательно пригодятся.

Качество работы осужденных, равно как и остальных контролирует отдел ОТК. Он строго следит за тем, чтобы изделия советовали требованиям заказчика.

Предприятие «Янтарная прядь» во многом уникально, работает со всеми видами древесины и выполняет самые разные заказы:

от военных ящиков и окопных щитов

до паркета, что лежит в Георгиевском зале Кремлевского дворца, и декоративных элементов для реконструкции дверей из резиденции патриарха.

Большая часть заказчиков – крупные государственные компании и первые лица государства.

Предприятию по силами изготовить любой сложности мебель и напольное покрытие, в том числе со вставками из камня и металла, вырезать точные копии декоративных элементов для дверей храма, подарочные шкатулки, сервизы, различные картины или изготовить для лектория РУДН мебель, где каждый элемент имеет индивидуальные размеры.

Руководство предприятия надеется, что передавая свой опыт осужденным, хотя бы часть из них в последствии останутся работать на постоянной основе.

На протяжении последних пяти лет в соответствии с поручением президента в Тульской области ведется развитие сети исправительных центров. В регионе создано два самостоятельно функционирующих исправительных центра и три участка на предприятиях. Общее количество рабочих мест в них – 550.

Сфера деятельности связана с основными видами производства, которым обучают в колониях: швейное производство, металлообработка и деревообработка.

Один из исправительных центров функционирует при швейной фабрике «С-Пошив» в Дубовке Узловского района. Здесь создано 100 рабочих мест для осужденных. Для отбытия наказания туда отправляются имеющие квалификацию «швея» и положительно себя зарекомендовавшие.

Второй – автотранспортное предприятие АТП-10 в Туле. Туда поступают осужденные с профессиональными навыками металлообработки. Они занимаются ремонтом и восстановлением транспорта.

«Янтарная прядь» стала третьим предприятием в регионе, которое создало на своей базе исправительный центр.