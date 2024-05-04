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Заработал велосветофор на улице Болдина в Туле

Заработал велосветофор на улице Болдина в Туле

Без сомнения, для велосипедистов это удобно, современно, молодёжно, отмечают авторы группы в ВКонтакте «Свободная Тула», но автомобилистам придется привыкать.

Велосипедный светофор через ул. Болдина в составе перекрестка с проспектом Ленина начал работать 3 мая.

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Что изменилось: теперь зеленая фаза велосветофора горит одновременно с основным зеленым по проспекту при движении в сторону Зеленстроя. При этом по Болдина машины останавливаются у новой стоп-линии. При повороте с проспекта направо на Болдина нужно уступать велосипедам – специальную белую стрелку повесили и предупреждающие знаки тоже.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/f2/9b/012e-02d1-4bb1-be94-b32e5d580e1e/20be0d07-1b52-4911-8711-96eff9a8594c.jpg

«Да, теперь при проезде мимо восьмого корпуса политеха нужно быть внимательным и выбирать безопасную скорость. Впрочем как и везде в городе», добавляют авторы «Свободной Тулы».

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