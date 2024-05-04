Заработал велосветофор на улице Болдина в Туле

Без сомнения, для велосипедистов это удобно, современно, молодёжно, отмечают авторы группы в ВКонтакте «Свободная Тула», но автомобилистам придется привыкать.

Велосипедный светофор через ул. Болдина в составе перекрестка с проспектом Ленина начал работать 3 мая.

Что изменилось: теперь зеленая фаза велосветофора горит одновременно с основным зеленым по проспекту при движении в сторону Зеленстроя. При этом по Болдина машины останавливаются у новой стоп-линии. При повороте с проспекта направо на Болдина нужно уступать велосипедам – специальную белую стрелку повесили и предупреждающие знаки тоже.

«Да, теперь при проезде мимо восьмого корпуса политеха нужно быть внимательным и выбирать безопасную скорость. Впрочем как и везде в городе», добавляют авторы «Свободной Тулы».