На остановке «Декабристов» разошелся шов на трамвайных путях

Туляки заметили, что трамвайные пути на ул. Металлургов в районе остановки «Декабристов» требуют ремонта. На одном из участков случился разрыв сварочного шва рельсов. Об этом в Телеграм-бот редакции сообщил читатель.

В прошлом году в мае подобная ситуация была замечена на нескольких участках ул. Энгельса. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы тогда пояснили, что «дефекты образовались в связи с повышением температуры воздуха: рельсы нагрелись, вследствие чего произошел разрыв сварного соединения. Данный дефект не является опасным для движения трамваев и устраняется путем установки трамвайных накладок на рельсы».

Напомним, трамвайные пути от ост. «Чаплыгина» до конца ул. Металлургов были переложены в 2023 году. Возможность проведения капремонта появилась благодаря социальным партнерам. РЖД передали городу 25 км рельсошпальной решетки. По техническим параметрам она соответствует требованиям, предъявляемым к более легкому наземному рельсовому электрическому транспорту.