В Туле состоялась репетиция Парада Победы

Это была вторая репетиция на площади Ленина.

9 мая 2024 года Россия отметит 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно парад станет главным мероприятием праздничного дня.

Вторая репетиция Парада Победы состоялась вечером пятницы, 3 мая. По главной площади Тулы прошли военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии, парадные расчеты регионального ГУ МЧС России и УФССП, учащиеся Суворовского училища и Первомайской кадетской школы и воспитанники военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В общей сложности порядка 1000 человек.

После по площади проехала механизированная колонна военной техники. В ее составе боевые машины, которые сейчас находят на вооружении десантников и и Росгвардии. В числе нее – БМД-2, получившая усиленную защиту.

«Броню боевой машины десанта с одноместным отделением „Берег“ укрепили в передней и бортовых частях корпуса и башни, а также в областях крыши и многоканального прицепа. Еще смонтированы противокумулятивные решетчатые экраны», сообщает «Российская газета».