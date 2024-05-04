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В Туле состоялась репетиция Парада Победы

В Туле состоялась репетиция Парада Победы

Это была вторая репетиция на площади Ленина.

9 мая 2024 года Россия отметит 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно парад станет главным мероприятием праздничного дня.

Вторая репетиция Парада Победы состоялась вечером пятницы, 3 мая. По главной площади Тулы прошли военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии, парадные расчеты регионального ГУ МЧС России и УФССП, учащиеся Суворовского училища и Первомайской кадетской школы и воспитанники военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В общей сложности порядка 1000 человек.

После по площади проехала механизированная колонна военной техники. В ее составе боевые машины, которые сейчас находят на вооружении десантников и и Росгвардии. В числе нее – БМД-2, получившая усиленную защиту.

«Броню боевой машины десанта с одноместным отделением „Берег“ укрепили в передней и бортовых частях корпуса и башни, а также в областях крыши и многоканального прицепа. Еще смонтированы противокумулятивные решетчатые экраны», сообщает «Российская газета».

Образец вооружен противотанковым ракетным комплексом «Корнет» с лазерным наведением. Такие ПТУР способны уничтожать американские танки М1А2 Abrams и германские Leopard 2А6. Точность наведения в ночных условиях обеспечивается наличием тепловизора. Кроме 30-мм автоматической пушки и спаренного 7,62-мм пулемета, теперь имеется еще 30-мм гранатомет для уничтожения живой силы противника.

Возглавит колонну советский танк Т-34 и боевая машина «Катюша». 

Напомним, следующая репетиция состоится 5 мая. Для обеспечения безопасности дорожного движения в этот день в центре города введут временные ограничения: с 06:00 до 13:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на площади Ленина и по ул. Менделеевской.

С 09:00 до 13:00: 

  • по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской; 
  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
  • по ул Лейтейзена;
  • по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
  • по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
  • по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На данных участках с 00:00 до 13:00 5 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. С 10:00 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

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