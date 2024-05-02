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Спасатели проверили пожарную безопасность в тульских храмах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели проверили пожарную безопасность в тульских храмах

Это связано с приближающимся праздником Пасхи.

В преддверии Пасхи в церквях и храмах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зареченскому округу Тулы провели профилактические визиты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

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Сотрудники государственного пожарного надзора напомнили прихожанам о соблюдении основных требований пожарной безопасности. Правила такие:

  • будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте или придерживайте рукава одежды;
  • при подвязывании платка убирайте волосы — это поможет уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;
  • внимательнее следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с одеждой;
  • в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре покиньте молельный зал без паники и давки по эвакуационным путям.

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