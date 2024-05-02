Спасатели проверили пожарную безопасность в тульских храмах

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В преддверии Пасхи в церквях и храмах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зареченскому округу Тулы провели профилактические визиты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники государственного пожарного надзора напомнили прихожанам о соблюдении основных требований пожарной безопасности. Правила такие: