Спасатели проверили пожарную безопасность в тульских храмах

В преддверии Пасхи в церквях и храмах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зареченскому округу Тулы провели профилактические визиты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Сотрудники государственного пожарного надзора напомнили прихожанам о соблюдении основных требований пожарной безопасности. Правила такие:
- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте или придерживайте рукава одежды;
- при подвязывании платка убирайте волосы — это поможет уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;
- внимательнее следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с одеждой;
- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре покиньте молельный зал без паники и давки по эвакуационным путям.