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«Это издевательство над людьми!»: на автодороге Тула — Алёшня снова изменили режим работы светофора
Фото читательницы.

«Это издевательство над людьми!»: на автодороге Тула — Алёшня снова изменили режим работы светофора

Теперь зеленый для водителей горит на 10 секунд меньше.

В редакцию Myslo снова обратились водители с проблемой светофора на автодороге Тула — Алёшня. Ранее дорожники изменили режим его работы. По словам автомобилистов, стало только хуже — появились постоянные пробки. После многочисленных жалоб светофор настроили по старой схеме, но теперь зеленый горит на 10 секунд меньше.

— Помогите жителям деревень Ямны, Федоровка! Сначала изменили движение на перекрестке с М-2 и режим работы светофора, невозможно было въезжать в д. Ямны. После того как вмешалась «Слобода» и администрация, изменили обратно. Но теперь время работы светофора уменьшили на 10 секунд — до 27! Пробка на целый час. Это просто издевательство над людьми. Зачем было исправлять, что работало? — написала нам Елена.

По словам женщины, кроме всего прочего, сейчас идет реконструкция моста Тула — Федоровка, и весь поток из ближайших деревень едет через Ямны на М-2. Это прибавило пробок.

Водители просят вернуть 37-секундный интервал светофора. 

По нашей информации, настройкой этого объекта занималось ФКУ «Упрадор Москва — Харьков».

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