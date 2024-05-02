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В апреле в перинатальном центре Тулы родилось 637 детей
Изображение от bristekjegor на Freepik.

В апреле в перинатальном центре Тулы родилось 637 детей

Мальчиков больше, чем девочек.

В апреле 2024 года в Тульском областном перинатальном центре родилось 637 малышей. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Так, мальчиков 363, а девочек — 274. Семь тульских семей пополнились двойней.

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