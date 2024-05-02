В апреле в перинатальном центре Тулы родилось 637 детей

В апреле 2024 года в Тульском областном перинатальном центре родилось 637 малышей. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
Так, мальчиков 363, а девочек — 274. Семь тульских семей пополнились двойней.
Мальчиков больше, чем девочек.
В апреле 2024 года в Тульском областном перинатальном центре родилось 637 малышей. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
Так, мальчиков 363, а девочек — 274. Семь тульских семей пополнились двойней.
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