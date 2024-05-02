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Ревнивый мужчина зарезал друга на заправке в Плавске

Ревнивый мужчина зарезал друга на заправке в Плавске

Обвиняемый арестован, расследование дела продолжается.

В Плавске 36-летний мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 30 апреля обвиняемый на автозаправочной станции приревновал 43-летнего знакомого к своей возлюбленной. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил оппонента ножом в голову, шею и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время обвиняемый арестован и признал вину, расследование уголовного дела продолжается. 

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